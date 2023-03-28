Мэрия Краснодара отчиталась о сносе зданий и ларьков

С начала 2022 года демонтировали больше 1 тыс. объектов

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что с начала 2022 года в городе снесли 518 построек, которые признали незаконными. Еще за это время демонтировали 789 гаражей и ларьков, а также более 700 рекламных конструкций.

Сейчас в Краснодаре сносят многоквартирный дом по ул. 9-я Тихая, 11/1. Там приступили к разбору стен. В пресс-службе мэрии рассказали, что дом признали незаконно построенным.

Сносом занимаются служба спасения, судебные приставы и еще несколько муниципальных учреждений. По словам главы Краснодара Евгения Наумова, в городе будут продолжать демонтировать строения и «приводить все в соответствие с нормами действующего законодательства».

Как писали Юга.ру, несколько новых киосков появились на улице Героев-Разведчиков. На карте нестационарных торговых объектов их нет. В мэрии ответили, что участки, на котороых стоят ларьки, находятся в частной собственности, «поэтому по законодательству у администрации нет полномочий на проверку законности установки данных объектов».