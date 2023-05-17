В Краснодаре пройдёт экскурсия «Она развалилась». Участникам покажут заброшенные и разрушающиеся памятники городской архитектуры

Краснодарский край

Распечатать

  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

В Краснодаре историк Фёдор Смоляков 20 мая проведёт экскурсию «Она развалилась»

Маршрут будет лежать через заброшенные и разрушающиеся памятники архитектуры кубанской столицы. Участники посетят особняки Косякина, Лихацкого и многих других.

«Халатность и безразличие создали нашу экскурсию в буквальном смысле слова. Мы увидим, а в некоторых случаях и заберемся внутрь того, что ещё можно вытащить из бездны небытия», — приглашают организаторы.

Начало экскурсии в 11:00. Стоимость 1000 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Сбор на аллее на углу улиц Красной и Северной.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 4 июня выступит струнный симфонический оркестр Cinema and Game Music Orchestra. Прозвучат музыкальные темы из знаменитой компьютерной игры «Ведьмак» (The Witcher).

Афиша Историческая среда Исторический центр История Краснодар

Новости

В Краснодаре состоится премьера спектакля «16 mm: обратимая»
С мэрии Краснодара хотят взыскать 11 млн рублей по старым контрактам на реконструкцию «Авроры»
В Краснодаре на три дня перекроют несколько центральных улиц
В Краснодаре пройдёт экскурсия «Она развалилась». Участникам покажут заброшенные и разрушающиеся памятники городской архитектуры
В Краснодаре пройдёт лекция о гностических сектах
Трехлетней Поле Зеровой из Северского района требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Лента новостей

Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
Вчера, 11:45
Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
9 мест в разных районах города
В Краснодаре пройдёт экскурсия «Она развалилась»
Сегодня, 07:57
В Краснодаре пройдёт экскурсия «Она развалилась»
Участникам покажут заброшенные и разрушающиеся памятники городской архитектуры
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
15 мая, 17:37
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
В соцсетях появились видео с пляжей курортов

Реклама на сайте