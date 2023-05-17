В Краснодаре пройдёт экскурсия «Она развалилась». Участникам покажут заброшенные и разрушающиеся памятники городской архитектуры

Маршрут будет лежать через заброшенные и разрушающиеся памятники архитектуры кубанской столицы. Участники посетят особняки Косякина, Лихацкого и многих других.

«Халатность и безразличие создали нашу экскурсию в буквальном смысле слова. Мы увидим, а в некоторых случаях и заберемся внутрь того, что ещё можно вытащить из бездны небытия», — приглашают организаторы.

Начало экскурсии в 11:00. Стоимость 1000 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Сбор на аллее на углу улиц Красной и Северной.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 4 июня выступит струнный симфонический оркестр Cinema and Game Music Orchestra. Прозвучат музыкальные темы из знаменитой компьютерной игры «Ведьмак» (The Witcher).