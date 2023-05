В Краснодаре симфонический оркестр исполнит музыку из игры «Ведьмак»

«Ведьмак» — компьютерная ролевая игра, разработанная польской компанией CD Projekt RED по мотивам одноимённой серии романов писателя Анджея Сапковского. В ней Геральту из Ривии, который впал в амнезию, придётся заново учить своё ремесло. Игроку нужно восстановить потерянный опыт главного героя, сражаясь с человеческими противниками и монстрами.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко выступит оркестр камерной музыки Simple Music Ensemble из Москвы. 5 июня пройдёт концерт в честь 20-летия выхода альбома Meteora рок-группы Linkin Park. Зрители услышат хиты Numb, In the end, What i've done, Somewhere i belong, From the inside и другие в необычном звучании.