В Краснодаре симфонический оркестр исполнит музыку из игры «Ведьмак»
В Центральном концертном зале 4 июня выступит струнный симфонический оркестр Cinema and Game Music Orchestra (CAGMO)
Прозвучат музыкальные темы из знаменитой компьютерной игры «Ведьмак» (The Witcher). Также артисты исполнят фрагменты саундтрека группы Percival, творчество которой целиком построено на культуре древних славян, и мелодии композиторов Марцина Пшибыловича и Миколая Строинского.
Начало концерта в 18:00. Стоимость билетов от 1300 до 3500 рублей.
«Ведьмак» — компьютерная ролевая игра, разработанная польской компанией CD Projekt RED по мотивам одноимённой серии романов писателя Анджея Сапковского. В ней Геральту из Ривии, который впал в амнезию, придётся заново учить своё ремесло. Игроку нужно восстановить потерянный опыт главного героя, сражаясь с человеческими противниками и монстрами.
Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко выступит оркестр камерной музыки Simple Music Ensemble из Москвы. 5 июня пройдёт концерт в честь 20-летия выхода альбома Meteora рок-группы Linkin Park. Зрители услышат хиты Numb, In the end, What i've done, Somewhere i belong, From the inside и другие в необычном звучании.