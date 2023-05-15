В Краснодаре симфонический оркестр исполнит музыку из игры «Ведьмак»

Прозвучат музыкальные темы из знаменитой компьютерной игры «Ведьмак» (The Witcher). Также артисты исполнят фрагменты саундтрека группы Percival, творчество которой целиком построено на культуре древних славян, и мелодии композиторов Марцина Пшибыловича и Миколая Строинского.

Начало концерта в 18:00. Стоимость билетов от 1300 до 3500 рублей.