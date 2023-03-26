Боксёрка из Анапы выиграла чемпионат мира

На чемпионате мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходит в индийском Нью-Дели, золотую медаль в весовой категории до 70 кг выиграла Анастасия Демурчян из Анапы. В финальном бою 18-летняя российская спортсменка победила австралийку Френсис Скотт. Для Анастасии это первый чемпионат мира — ранее ей не доводилось участвовать даже в юниорских первенствах.

— Мы совместно с федерацией бокса Краснодарского края решили устроить такой экспромт в поддержку нашей спортсменки и заодно привлечь внимание людей к спорту, — отметил Серафим Тимченко, министр физической культуры и спорта Краснодарского края. В фан-зону пригласили известных кубанских боксеров Дмитрия Пирога и Сергея Водопьянова, а также олимпийских чемпионов Александра Москаленко (прыжки на батуте) и Станислава Кулинченко (гандбол).

Чемпионат мира в Нью-Дели стал первым после начала СВО крупным спортивным событием, на которое допустили спортсменов из России и Беларуси. Отметим, что Международную федерацию бокса с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлёв (до смены фамилии его звали Умар Лутфуллоев). В знак протеста против участия россиянок и беларусок чемпионат мира-2023 бойкотируют США, Чехия, Англия, Канада, Ирландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Польша и Украина.

Анастасия Демурчян выиграла единственную на этом турнире золотую медаль для России.

Ранее на этой неделе мэрия Новороссийска объявила о намерениях открыть в городе-герое фитнес-парк, однако пока не понятно, где он будет располагаться.