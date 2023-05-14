На Ставрополье построят винодельню за 60 млн рублей

Предприятие по выращиванию винограда и производству вина в Ставропольском крае намерены открыть к 2028 году

О планирующемся строительстве в Изобильненском городском округе сообщил сайт министерства экономического развития Ставрополья. Проектом займется «Сельскохозяйственное предприятие Виноградарь». На территории винодельни планируют создать гастробар и места для отдыха. В министерстве убеждены, что туристов привлечет и «зона исторической реконструкции винодельни XVIII века с арт-объектами и фотозонами».

«Во Франции такие вина, сделанные на территории виноградника с примыкающей винодельней, относятся к высшей категории — шато. Данный проект в перспективе ляжет в основу производства вина защищенного наименования места происхождения», — пояснил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.