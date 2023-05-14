На Ставрополье построят винодельню за 60 млн рублей

Ставропольский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Предприятие по выращиванию винограда и производству вина в Ставропольском крае намерены открыть к 2028 году

О планирующемся строительстве в Изобильненском городском округе сообщил сайт министерства экономического развития Ставрополья. Проектом займется «Сельскохозяйственное предприятие Виноградарь».

На территории винодельни планируют создать гастробар и места для отдыха. В министерстве убеждены, что туристов привлечет и «зона исторической реконструкции винодельни XVIII века с арт-объектами и фотозонами».

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«Во Франции такие вина, сделанные на территории виноградника с примыкающей винодельней, относятся к высшей категории — шато. Данный проект в перспективе ляжет в основу производства вина защищенного наименования места происхождения», — пояснил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

Как сообщали Юга.ру, под Анапой намерены построить винодельню со школой сомелье за миллиард рублей.

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На Ставрополье построят винодельню за 60 млн рублей
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