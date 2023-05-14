В Сочи разрослись краснокнижные ядовитые грибы. Ученые советуют не трогать их
10 мая ученые Сочинского нацпарка предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов
Ведущая научная сотрудница Сочинского национального парка, кандидат биологических наук Галина Солтани опубликовала во «ВКонтакте» пост о редком массовом прорастании краснокнижного гриба.
«Нет, это у нас не собака сдохла. Это «благоухает» решеточник красный. Между прочим редкая штука, занесенная в Красную книгу России. Обычно он растет одиночно, а здесь целая скатерть-самобранка развернулась. И студенистые «яйца», и вылупляющаяся кожистая красная решетка/сетка, и разлагающиеся «щупальца кальмаров», — так Солтани описала грибы.
По ее словам, увидеть грибную полянку в дендрарии можно левее лестницы, ведущей от висячего моста к вольера со страусами.
Солтани добавила, что «гриб весьма ядовитый», и поведала занятную историю из будней ученых:
«Помнится, нам на это указал профессор, сорвав и поднеся поближе, а потом этими же руками он ел бутерброды. Видимо, водички, которой он сполоснул руки, было недостаточно. На следующий день профессор слег с сильнейшим отравлением», — рассказала Солтани.
13 мая она объяснила всплеск популяции грибов высокой влажностью, туманами и умеренным теплом весной 2023 года в Сочи. Эксперт подчеркнула, что грибы растут не только в нацпарке, но по всей территории курорта, и строго наказала их не трогать.
Решеточник красный будет расти до окончания тепла в Сочи — вероятно, вплоть до ноября.
Как сообщали Юга.ру, в марте Сочинский нацпарк выпустил документальный фильм «Кавказский леопард — возвращение легенды».