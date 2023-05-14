В Сочи разрослись краснокнижные ядовитые грибы. Ученые советуют не трогать их

Ведущая научная сотрудница Сочинского национального парка, кандидат биологических наук Галина Солтани опубликовала во «ВКонтакте» пост о редком массовом прорастании краснокнижного гриба.

«Нет, это у нас не собака сдохла. Это «благоухает» решеточник красный. Между прочим редкая штука, занесенная в Красную книгу России. Обычно он растет одиночно, а здесь целая скатерть-самобранка развернулась. И студенистые «яйца», и вылупляющаяся кожистая красная решетка/сетка, и разлагающиеся «щупальца кальмаров», — так Солтани описала грибы.

По ее словам, увидеть грибную полянку в дендрарии можно левее лестницы, ведущей от висячего моста к вольера со страусами.