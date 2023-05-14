13 мая чеченские политики рассказали о потерях и условиях службы в двух подразделениях специального назначения

Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем телеграм-канале пост о продолжении «набора добровольцев для участия в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР». «Уже несколько тысяч бойцов-воспитанников легендарного Российского университета спецназа проявили себя на зоне СВО <...>. Всем добровольцам предоставляется <...> экипировка, приобретенная за счет средств РОФ им. Ахмата Кадырова. Бойцы проживают в комфортабельных палатках с отоплением и кондиционерами. Полноценное трехразовое питание и время для досуга», — рекламировал Дудаев.

В университете Гудермеса добровольцев обещают обучать тактической и огневой подготовке, полевой медицине, топографии, ориентировании на местности, снайпингу и стрельбе из гранатомета. «Заключается официальный контракт с Министерством обороны РФ сроком на 3 месяца», — заверил Дудаев. В марте из отчета Федеральной налоговой службе стало известно, что за год СВО выручка Российского университета спецназа выросла втрое. Добровольные пожертвования на сумму 349 млн рублей заявлены единственным источником дохода организации в 2022 году. Также вчера глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил ОМОН «Ахмат-Грозный» с 23-й годовщиной со дня основания.

Выразив поддержку и уважение бойцам, Кадыров сообщил, что за 23 года погиб 121 сотрудник подразделения. Он не уточнил, сколько из них погибло в СВО в Украине. При этом Кадыров наградил разными медалями и орденами семерых омоновцев, одного — посмертно. 11 января Кадыров говорил, что более 21 тыс. чеченцев участвовало в СВО за все время, а свыше 9 тыс. военнослужащих находилось «на передовой». К 8 апреля власти подтвердили* гибель 102 чеченцев в зоне СВО.

Как сообщали Юга.ру, с декабря в Краснодаре расклеивают листовки с рекламой университета спецназа в Гудермесе. Его аналоги планировали открыть в других регионах РФ.