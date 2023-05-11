В Анапе выросла скорость мобильного интернета от МТС

Компания МТС расширила и ускорила сеть 4G в курортных районах Анапы и прилегающих поселках

Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в местах, где ожидается наиболее высокий приток отдыхающих.

В первую очередь оператор расширил емкость сети и территорию покрытия на Пионерском проспекте и в поселке Витязево, где сосредоточено максимальное количество здравниц, гостиниц и баз отдыха.

Новые объекты связи появились и в станице Благовещенской — мекке дикого отдыха и кайтсерфинга.

В самой Анапе специалисты МТС улучшили голосовую связь и увеличили скорости мобильного интернета на центральных улицах — Крымской, Астраханской, Черноморской, Гоголя.

К началу сезона значительно ускорится сеть на популярных туристических объектах — по дороге в поселок Сукко на Кипарисовое озеро и в районе дельфинария в Большом Утрише.