В Анапе выросла скорость мобильного интернета от МТС
Компания МТС расширила и ускорила сеть 4G в курортных районах Анапы и прилегающих поселках
Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в местах, где ожидается наиболее высокий приток отдыхающих.
В первую очередь оператор расширил емкость сети и территорию покрытия на Пионерском проспекте и в поселке Витязево, где сосредоточено максимальное количество здравниц, гостиниц и баз отдыха.
Новые объекты связи появились и в станице Благовещенской — мекке дикого отдыха и кайтсерфинга.
В самой Анапе специалисты МТС улучшили голосовую связь и увеличили скорости мобильного интернета на центральных улицах — Крымской, Астраханской, Черноморской, Гоголя.
К началу сезона значительно ускорится сеть на популярных туристических объектах — по дороге в поселок Сукко на Кипарисовое озеро и в районе дельфинария в Большом Утрише.
Летаем над «800 ступенями» в Анапе:
«По прогнозам Российского союза туриндустрии в Анапу в этом году прибудет минимум на 15% больше отдыхающих, чем годом ранее. За последние годы курорт серьезно модернизировался, прирос комфортными отелями, интересными мероприятиями, при этом продолжает удерживать статус главной детской здравницы Черного моря. МТС готова принять в свою сеть сотни тысяч отдыхающих и обеспечить им привычный уровень комфорта в сети», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как писали Юга.ру, Анапа откроет курортный сезон винной ярмаркой.