В Анапе выросла скорость мобильного интернета от МТС

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Компания МТС расширила и ускорила сеть 4G в курортных районах Анапы и прилегающих поселках

Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в местах, где ожидается наиболее высокий приток отдыхающих.

В первую очередь оператор расширил емкость сети и территорию покрытия на Пионерском проспекте и в поселке Витязево, где сосредоточено максимальное количество здравниц, гостиниц и баз отдыха.

Новые объекты связи появились и в станице Благовещенской — мекке дикого отдыха и кайтсерфинга.

В самой Анапе специалисты МТС улучшили голосовую связь и увеличили скорости мобильного интернета на центральных улицах — Крымской, Астраханской, Черноморской, Гоголя.

К началу сезона значительно ускорится сеть на популярных туристических объектах — по дороге в поселок Сукко на Кипарисовое озеро и в районе дельфинария в Большом Утрише.

Летаем над «800 ступенями» в Анапе:

«По прогнозам Российского союза туриндустрии в Анапу в этом году прибудет минимум на 15% больше отдыхающих, чем годом ранее. За последние годы курорт серьезно модернизировался, прирос комфортными отелями, интересными мероприятиями, при этом продолжает удерживать статус главной детской здравницы Черного моря. МТС готова принять в свою сеть сотни тысяч отдыхающих и обеспечить им привычный уровень комфорта в сети», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали Юга.ру, Анапа откроет курортный сезон винной ярмаркой.

Анапа Интернет Курорты и туризм Мобильная связь МТС

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