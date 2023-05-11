В Краснодаре пройдёт кинолекторий, посвящённый книге и фильму «На Западном фронте без перемен»

Краснодарский край

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  • Книги © Фото с сайта pixabay.com
    Книги © Фото с сайта pixabay.com

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14 мая пройдёт кинолекторий, посвящённый книге и фильму «На Западном фронте без перемен»

Участники посмотрят на большом экране одноимённую ленту 2022 года вместе с филологом и кинокритиком, а затем сравнят экранизацию с романом Эриха Марии Ремарка.

Гости обсудят, почему произведение стало особенным для писателя, какую роль сыграла Марлен Дитрих в его распространении. Также зрители проанализируют, чем роман отличается от киноленты Эдварда Бергера и почему к нему обратились именно сейчас, что особенного в фильме и какие режиссёрские новшества сделали его одной из главных экранизаций десятилетия, почему именно она получила девять номинаций на премию «Оскар».

«На Западном фронте без перемен» — одна из ярких антивоенных книг, ставшая классикой мировой литературы. Ремарк описывает события Первой мировой войны от лица простого солдата Пауля Боймера, в роту которого призвали школьников, крестьян, рыбаков и ремесленников разных возрастов. Произведение опубликовали сначала в газетном варианте в 1928 году.

Начало встречи в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, в арт-пространстве «Свои» 11 мая покажут свою версию спектакля «Ты всегда будешь меня видеть». В этот же день баре «Дом культуры» можно будет посмотреть фильм «Ги Дебор: его искусство и его время» — впервые в РФ.

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