Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 4 мая

Комедия «Кунг-фу жеребец» расскажет про помятого жизнью каскадёра и мастера боевых искусств, который с трудом сводит концы с концами. Когда коллекторы приходят забрать любимого коня — самого дорогое, что есть у мужчины, завязывается драка. Видео с потасовки становится вирусным. Обиженные злодеи решают отомстить и начинают портить жизнь дуэту героев. Главную роль в фильме исполняет Джеки Чан.

Главный герой драмеди «Юра дворник» — амбициозный фотограф Рома, который остался без работы в Москве и вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников, и решает посвятить ему целый фотопроект. Рома снимает дворника в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Изображение становится вирусным и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. И вот уже у Ромы берут интервью и приглашают на федеральные каналы.

Фантастика «Миссия «НЛО» рассказывает о группе шведских уфологов, которые расследуют загадочные явления. Они уверены, что во всём происходящем замешаны космические пришельцы. Однажды к ним обращается юная воспитанница приемной семьи Дениз, которая убеждена, что её родного отца похитили инопланетяне.

Чёрная комедия «Все страхи Бо», в которой главную роль исполнил оскароносный Хоакин Феникс. 50-летний ипохондрик и лузер Бо Вассерман собирается навестить мать-миллионершу, чтобы вместе с ней отметить годовщину смерти отца, который скончался в момент его зачатия. Поездка оборачивается для героя увлекательным кошмаром.

Фэнтези «Новые боги: Ян Цзянь» рассказывает об Эрлане, который лишился дара божественного зрения и теперь не может призывать волшебную мощь своей души. Он живёт как обычный смертный и занимается мирскими делами до тех пор, пока за награду не соглашается выследить и поймать загадочного вора.

Действие боевика «Банды Парижа» происходит в столице Франции в начале 20 века. Жестокая группировка, именующая себя «Апаши», постоянно устраивает кровавые разборки и держит в страхе весь город. Девушка Билли проникает в сообщество отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата. Её главная цель — обаятельный главарь Хесус. Когда до финала остаётся один шаг, героиня понимает, что влюбилась в него.

Боевик «Миссия Ассасина» основан на короткометражном фильме Атласа и Вульфа «Пусть умрут, как любовники». Войны между спецслужбами становятся всё более изощренными. Благодаря технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют цели руками близких и родственников жертв. Алекса узнаёт, что её супруг, который находится в коме, стал одним из них.

Это последняя роль Брюса Уиллиса, который в 2022 году завершил актёрскую карьеру из-за заболевания центральной нервной системы.

Действие фильма «Сокровища партизанского леса» происходит в начале немецкой оккупации. Мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Солдаты и полицейские ищут клад, преследуя детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую мать и спасти ценные вещи, дети отправляются искать приют у партизан.

Хоррор «Астрал. Семейный обряд» рассказывает о старшекласснице Сими, которая накануне Пасхи приезжает в загородный дом к своей тёте. Она совершенно не знает родственницу, но надеется, что та, известный диетолог и автор популярных книг о похудении, поможет ей сбросить вес. Вскоре Сими замечает, что отношения в тётиной семье слегка напряжённые.

Действие военной драмы «Помилование» происходит летом 1942 года. Под Сталинградом начинается битва, исход которой решит судьбу всего мира. Ещё не участвовавший в сражениях сержант Любомир Зух угнал танк и отлучился из части, чтобы проститься с любимой девушкой.​ Его не было всего три часа, но, по законам военного времени, он дезертир. За проступок парню грозит расстрел.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в мае пройдут «Волшебные вечера». В программе опера Рихарда Штрауса «Саломея», спектакль «Старый дом», фильм-выставка «Бернини», документалка «Временные ограничения», балет «Роден, её вечный идол».