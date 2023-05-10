Запуск паромов между Сочи и Турцией перенесли на конец мая

Руководитель турецкой турфирмы-оператора «Шолт тур» (Şolt Tur) Фатош Шолт сообщил, что запуск парома между Сочи и Трабзоном отложили до конца мая. Такая ситуация сложилась из-за проблем со страховкой, сообщило РИА «Новости».

«Пытаемся решить проблему со страхованием парома. Мы работаем над поиском решений, несмотря на проблему, планируем запустить паромы после выборов в Турции», — сказала Шолт.

Напомним, президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая. При необходимости второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Как писали Юга.ру, о запуске парома между Сочи и Турцией стало известно в декабре прошлого года. В апреле глава торгово-промышленной палаты турецкого города Трабзон Эркут Челеби сказал, что паром начнет ходить 1 мая. Затем запуск перенесли на 10-11 мая.