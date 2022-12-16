Между Сочи и Турцией запустят паром

Краснодарский край

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  • © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

Паромное сообщение между Сочи и Турцией хотят запустить в 2023 году

Руководитель морпорта Сочи Юрий Владимиров сообщил, что в 2023 году планируется запустить паром между Сочи и Турцией. По его словам, направление является востребованным.

«Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», — сказал Владимиров. 

Ранее Юга.ру писали, что о запуске паромного сообщения в этом направлении говорили в 2019 году. Планировалось, что в мае 2020 года морское сообщение возобновят между Сочи и Трабзоном. Паром должен был перевозить людей и автомобили два раза в неделю.

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