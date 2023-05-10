В Сочи у многоквартирного дома обрушилась подпорная стена
По словам жильцов, стена давно вызывала опасения
Жители Сочи сообщили в соцсетях, что у многоквартирного дома по улице Макаренко 8/6А обрушилась подпорная стена. Все произошло вечером 9 мая.
По словам сочинцев, стена давно двигалась и покрывалась трещинами. Жители дома просили провести укрепление, но его так и не сделали.
«Еще два дерева вот вот упадут следом за стеной», — добавил автор поста.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что рухнувшую стену осмотрят сотрудники администрации Сочи.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи река Шахе несколько раз размывала берег. Дома нависали над водой, один из них смыло потоком.
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