В Сочи у многоквартирного дома обрушилась подпорная стена

По словам жильцов, стена давно вызывала опасения

Жители Сочи сообщили в соцсетях, что у многоквартирного дома по улице Макаренко 8/6А обрушилась подпорная стена. Все произошло вечером 9 мая.

По словам сочинцев, стена давно двигалась и покрывалась трещинами. Жители дома просили провести укрепление, но его так и не сделали.

«Еще два дерева вот вот упадут следом за стеной», — добавил автор поста.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что рухнувшую стену осмотрят сотрудники администрации Сочи.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи река Шахе несколько раз размывала берег. Дома нависали над водой, один из них смыло потоком.