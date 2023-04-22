Река Шахе в Сочи снова размыла берег. Несколько жилых домов под угрозой

В Сочи из берегов вышла река Шахе. В соцсетях пишут , что в селе Головинка на улице Заречной над водой нависли дома. Один из них снесло потоком.

«На видео соседний дом, у кого дома стоят ближе им точно хана, но и до всех дотянется. Река режет сразу по 5 метров берега. Страшно снимать видео, держит только большое дерево. Как только оно рухнет, река всей мощью ударит в жилые дома!», — написали в телеграме.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пострадала хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

По данным ведомства, расстояние от воды до ближайших домов 15-20 метров. В зоне риска расположены четыре дома. В них проживают 12 человек, в том числе 5 детей. Расселение не требуется, но пункт временного размещения подготовлен.

Ранее река Шахе выходила из берегов в марте. Тогда в Головинке вода повредила сады и несколько построек.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.