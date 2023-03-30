В Сочи река размыла берег. Дома нависли над водой

Река Шахе вышла из берегов и изменила русло

В сочинском поселке Головинка 30 марта река Шахе изменила свое русло и вышла из берегов. Поток воды повредил несколько построек и сады. Из-за подмыва грунта некоторые дома на улице Заречной нависли над водой, написал телеграм-канал «ЧП Сочи» .

Сообщается, что жителям предложили эвакуироваться. В район направили спасательные команды для оценки ущерба и оказания помощи. Причина изменения русла реки пока неизвестна, её выясняют специалисты.

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края сказали, что угрозы населению нет и эвакуация не требуется.

«В данный момент осуществляется проверка законности постройки домов вблизи русла реки. Рассматривается вопрос о реализации первоочередных мероприятий, в частности, о проведении русло-регулировочных работ», — сказали в ведомстве.

Отметим, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали в Сочи усиление ветра до 15-17 м/с.

Как писали Юга.ру, непогода в городе-курорте бушует со вчерашнего дня. Сильный ветер повалил деревья, никто из людей не пострадал.