В Краснодаре отменили уличные мероприятия в День Победы из-за дождя

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В администрации сообщили, что все запланированные под открытым небом мероприятия отменены

На Главной площади Краснодара из-за сильного дождя отменили церемонию поднятия Замени Победы и другие мероприятия. Не состоится также и фестиваль на площади перед Выставочным залом Боевой Славы.

Все мероприятия, которые были запланированы под открытым небом, в парках и скверах города, проводить не будут. Ранее программу празднования Дня Победы в Краснодаре Юга.ру публиковали здесь.

Также в КТТУ сообщили, что заявленный ранее «Трамвай Победы» не выйдет на линию из-за дождя. В мэрии добавили, что состав решили не запускать по соображениям безопасности.

По прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца суток 9 мая. В крае будут сильные дожди, туман и ветер. Подробнее о погоде здесь.

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В Краснодаре отменили уличные мероприятия в День Победы из-за дождя
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