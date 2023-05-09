В Краснодаре отменили уличные мероприятия в День Победы из-за дождя

В администрации сообщили, что все запланированные под открытым небом мероприятия отменены

На Главной площади Краснодара из-за сильного дождя отменили церемонию поднятия Замени Победы и другие мероприятия. Не состоится также и фестиваль на площади перед Выставочным залом Боевой Славы.

Все мероприятия, которые были запланированы под открытым небом, в парках и скверах города, проводить не будут. Ранее программу празднования Дня Победы в Краснодаре Юга.ру публиковали здесь.

Также в КТТУ сообщили, что заявленный ранее «Трамвай Победы» не выйдет на линию из-за дождя. В мэрии добавили, что состав решили не запускать по соображениям безопасности.

По прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца суток 9 мая. В крае будут сильные дожди, туман и ветер. Подробнее о погоде здесь.