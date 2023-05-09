В Краснодарском крае 9 мая прогнозируют сильные дожди, ветер и туман

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного

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До конца дня 9 мая по прогнозу местами в крае будут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. В Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Усть-Лабинском районах предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Такая же обстановка на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри.

Температура воздуха в Краснодарском крае 9 мая в среднем 10…15 °C, в горах ожидают до 7 °C. На Черноморском побережье прогнозируют до 16 °C, в Краснодаре воздух прогреется до 14 °C. Местами по краю обещают туман. Ветер в среднем будет дуть со скоростью 4-9 м/с, на Азовском побережье предупреждают о 15-18 м/с.

В Краснодарском ЦГМС сообщили, что 9 мая в крае действует штормовое предупреждение.

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