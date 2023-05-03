День Победы в Краснодаре. Афиша мероприятий на 9 Мая

Юга.ру публикуют расписание мероприятий, которые пройдут в Краснодаре в День Победы

В 9:00 у мемориала Памяти жертв фашистского террора в Чистяковской роще возложат цветы. В 10:00 от площади Победы стартует пешеходная экскурсия «По дорогам Победы». В это же время в сквере Казачьей Славы по улице Бершанской, 218 пройдёт концертная программа.

С 10:00 до 16:00 в библиотеке Некрасова по улице Красной, 89 состоятся выступления творческих коллективов и исполнителей в рамках акции «Бессмертный полк».

Главная городская площадь

С 8:00 на экране покажут более 3,5 тыс. фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проекта «Страна героев». В это же время поднимут Знамя Победы.

Парк «Чистяковская роща»

В 10:00 начнётся концерт «Победу нам принес цветущий май». В 11:00 стартует мастер-класс по изготовлению цветов из графитовой бумаги.

В 12:00 начнётся концерт «Весна на клавишах Победы», в 14:00 — концерт «Живая память», в 15:00 — концерт «Тот поющий яркий май», в 16:00 — концерт «Весна. Победа. Май», в 18:00 — концерт «Мы — наследники Великой Победы», в 19:00 — концертная программа «Май. Весна. Победа».

Парк «Городской сад»

С 11:00 стартует серия праздничных концертов. В 15:00 начнётся танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста «Майский вальс Победы».

В ближайшие дни ко Дню Победы запустят патриотическую световую анимацию на 52-метровом колесе обозрения.

Парк «Солнечный остров»

В 10:00 стартует литературно-музыкальная программа «Мы помним этот день». В 11:00 пройдёт концерт «Музыка Победы», в 12:00 — концерт «Есть память — без забвенья. Есть слава — без конца», в 13:30 — концерт «Да будет вечным мужество героев».

В 15:00 стартует ещё одна серия праздничных выступлений, которая продлится до 20:00.

Парк имени 30-летия Победы

В 11:00 проведут мастер-класс по изготовлению открытки. В 12:00 стартует спортивно-оздоровительная программа «Телом и духом сильны — лучшие дети страны». В 14:00 начнётся концерт «Дорогами наших побед», в 15:00 — концерт «Аккорд Победы», в 16:00 — концерт «Майский праздник — День Победы», в 18:00 — концерт «Нам помнить и гордиться».

С 14:00 до 16:00 на площади перед выставочным залом боевой славы пройдет фестиваль «Город героев». В это же время стартует «Вальс Победы».

Завершат праздник два концерта — в 19:00 программа «Весна Победы», в 20:00 программа «Салют победителям».

Дворец спорта «Олимп»

В 11:00 пройдут финальные партии городского турнира по шахматам.

Также Юга.ру подготовили альтернативную афишу мероприятий, которые можно посетить на праздничных выходных. Запланированы спектакли, концерты, юмористические шоу и выставки.