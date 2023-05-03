День Победы в Краснодаре. Афиша мероприятий на 9 Мая
Юга.ру публикуют расписание мероприятий, которые пройдут в Краснодаре в День Победы
В 9:00 у мемориала Памяти жертв фашистского террора в Чистяковской роще возложат цветы. В 10:00 от площади Победы стартует пешеходная экскурсия «По дорогам Победы». В это же время в сквере Казачьей Славы по улице Бершанской, 218 пройдёт концертная программа.
С 10:00 до 16:00 в библиотеке Некрасова по улице Красной, 89 состоятся выступления творческих коллективов и исполнителей в рамках акции «Бессмертный полк».
Главная городская площадь
С 8:00 на экране покажут более 3,5 тыс. фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проекта «Страна героев». В это же время поднимут Знамя Победы.
Парк «Чистяковская роща»
В 10:00 начнётся концерт «Победу нам принес цветущий май». В 11:00 стартует мастер-класс по изготовлению цветов из графитовой бумаги.
В 12:00 начнётся концерт «Весна на клавишах Победы», в 14:00 — концерт «Живая память», в 15:00 — концерт «Тот поющий яркий май», в 16:00 — концерт «Весна. Победа. Май», в 18:00 — концерт «Мы — наследники Великой Победы», в 19:00 — концертная программа «Май. Весна. Победа».
Парк «Городской сад»
С 11:00 стартует серия праздничных концертов. В 15:00 начнётся танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста «Майский вальс Победы».
В ближайшие дни ко Дню Победы запустят патриотическую световую анимацию на 52-метровом колесе обозрения.
Парк «Солнечный остров»
В 10:00 стартует литературно-музыкальная программа «Мы помним этот день». В 11:00 пройдёт концерт «Музыка Победы», в 12:00 — концерт «Есть память — без забвенья. Есть слава — без конца», в 13:30 — концерт «Да будет вечным мужество героев».
В 15:00 стартует ещё одна серия праздничных выступлений, которая продлится до 20:00.
Парк имени 30-летия Победы
В 11:00 проведут мастер-класс по изготовлению открытки. В 12:00 стартует спортивно-оздоровительная программа «Телом и духом сильны — лучшие дети страны». В 14:00 начнётся концерт «Дорогами наших побед», в 15:00 — концерт «Аккорд Победы», в 16:00 — концерт «Майский праздник — День Победы», в 18:00 — концерт «Нам помнить и гордиться».
С 14:00 до 16:00 на площади перед выставочным залом боевой славы пройдет фестиваль «Город героев». В это же время стартует «Вальс Победы».
Завершат праздник два концерта — в 19:00 программа «Весна Победы», в 20:00 программа «Салют победителям».
Дворец спорта «Олимп»
В 11:00 пройдут финальные партии городского турнира по шахматам.
Также Юга.ру подготовили альтернативную афишу мероприятий, которые можно посетить на праздничных выходных. Запланированы спектакли, концерты, юмористические шоу и выставки.