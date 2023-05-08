В Новороссийске перекрасили желто-синие лавочки из-за возмущений патриотов
В соцсетях обсуждают скандал вокруг цвета лавочек — жители заставили чиновников перекрасить их
6 мая телеграм-канал администрации Южного района Новороссийска заявил, что «городское благоустройство вне политики». Так чиновники отреагировали на возмущение общественности желто-синими цветами недокрашенных лавочек:
«Сегодняшний субботний день показался некоторым новороссийцам «политически окрашенным» совершенно напрасно».
«В покраске лавочки в одном из дворов Южного района планировалось использовать не только жёлтый и голубой цвета. На фото, которое опубликовано в соцсетях, видно, что рейки ещё не докрашены. Провокационного подтекста искать в этом точно не стоит. Его там нет. Для нас важно, чтобы все дворы нашего района были чистыми, красивыми, благоустроенными и ухоженными. Для покраски элементов благоустройства дворовых территорий, как обычно, используем просто яркие, насыщенные цвета. Патриотический настрой жителей Новороссийска заслуживает уважения. Чтобы рассеять все сомнения встревоженных горожан, поручил перекрасить лавочку в другие цвета. Рабочие покраску уже завершили», — объяснил и. о. главы Южного района Андрей Романченко.
Исправления не остановили обсуждения в соцсетях и мессенджерах, где большинство людей удивилось таким результатам патриотизма. Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к ситуации всерьез.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2022 года чиновники Новороссийска потребовали сменить название мясного магазина из-за буквы Z.