В Туапсинском районе два человека погибли в ДТП. Еще двое пострадали

Столкновение произошло около 01:00 на дороге в селе Молдовановка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus двигался со стороны Краснодара в сторону Геленджика и решил выехать на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир Ford Focus. Еще двое пассажиров иномарки, в том числе ребенок, доставлены в больницу.

Как писали Юга.ру, накануне в Краснодаре грузовик столкнулся с трамваем. Водителя трамвая госпитализировали с переломами ног.