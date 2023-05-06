В Туапсинском районе два человека погибли в ДТП. Еще двое пострадали

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла ночью 6 мая

Столкновение произошло около 01:00 на дороге в селе Молдовановка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. 

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus двигался со стороны Краснодара в сторону Геленджика и решил выехать на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир Ford Focus. Еще двое пассажиров иномарки, в том числе ребенок, доставлены в больницу.

Как писали Юга.ру, накануне в Краснодаре грузовик столкнулся с трамваем. Водителя трамвая госпитализировали с переломами ног. 

ДТП смерть Туапсинский район

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