В Краснодаре из-за ДТП встали трамваи. Машинистка получила травмы

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «МУП «КТТУ» https://t.me/kttukrd/703
    © Скриншот из телеграмм-канала «МУП «КТТУ» https://t.me/kttukrd/703

В центре Краснодара трамвай сошел с рельс при столкновении с грузовиком

В Краснодаре 5 мая в 9:01 произошло ДТП с пострадавшими. По данным МУП «КТТУ», трамвай в центре города сошёл с рельс при столкновении с грузовиком.

В Краснодарском крае произошло массовое ДТП:

Фура двигалась по ул. Леваневского в сторону ул. Северной и не пропустила трамвай №11 на ул. Гоголя.

Сейчас водительница трамвая Западного депо госпитализирована. По данным Kub Mash, у нее серьёзные переломы ног, а у кондуктора произошло рассечение лба.

Также полиция Краснодара сообщила, что в результате столкновения пострадала одна пассажирка. В отношении водителя грузовика возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ. Проводится проверка.

На данный момент стоят трамвайные маршруты под номерами: 1, 4, 5, 8, 11, 15.

  • © Скриншот сайта сервиса Яндекс.Карт https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/geo/ulitsa_levanevskogo/24649497/?l=masstransit&ll=38.983761%2C45.025143&z=16.22
    © Скриншот сайта сервиса Яндекс.Карт https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/geo/ulitsa_levanevskogo/24649497/?l=masstransit&ll=38.983761%2C45.025143&z=16.22

Контактная сеть на этом участке обесточена, ведутся работы по восстановлению движения.

Как сообщали ранее Юга.ру, смертельное ДТП произошло в Краснодаре 25 апреля. Автомобиль Toyota сбил женщину и врезался в столб. Она скончалась на месте.

Аварии ДТП Трамвай Транспорт

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