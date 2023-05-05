В Краснодаре из-за ДТП встали трамваи. Машинистка получила травмы

В центре Краснодара трамвай сошел с рельс при столкновении с грузовиком

В Краснодаре 5 мая в 9:01 произошло ДТП с пострадавшими. По данным МУП «КТТУ», трамвай в центре города сошёл с рельс при столкновении с грузовиком.

Фура двигалась по ул. Леваневского в сторону ул. Северной и не пропустила трамвай №11 на ул. Гоголя.

Сейчас водительница трамвая Западного депо госпитализирована. По данным Kub Mash, у нее серьёзные переломы ног, а у кондуктора произошло рассечение лба.

Также полиция Краснодара сообщила, что в результате столкновения пострадала одна пассажирка. В отношении водителя грузовика возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ. Проводится проверка.



На данный момент стоят трамвайные маршруты под номерами: 1, 4, 5, 8, 11, 15.