В Краснодаре оркестр исполнит хиты группы Linkin Park

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из YouTube-канала Simple Music Ensemble
    © Скриншот видео из YouTube-канала Simple Music Ensemble

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко выступит оркестр камерной музыки Simple Music Ensemble из Москвы

5 июня пройдёт концерт в честь 20-летия выхода альбома Meteora рок-группы Linkin Park. Зрители услышат хиты Numb, In the end, What i've done, Somewhere i belong, From the inside и другие в необычном звучании.

7 июня музыканты выступят с программой лучших сочинений культовых современных композиторов — Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса и других.

Начало концертов в 19:00. Краснодарская филармония находится по адресу улица Красная, 55. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара и Геленджика в мае проходят «Волшебные вечера». Зрители увидят фильм-выставку «Бернини», оперу «Свадьба Фигаро», документалку Ксении Гапченко «Временные ограничения», балет «Роден, её вечный идол».

Афиша Искусство Краснодар Музыка

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В Краснодаре оркестр исполнит хиты группы Linkin Park
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