В Краснодаре оркестр исполнит хиты группы Linkin Park

5 июня пройдёт концерт в честь 20-летия выхода альбома Meteora рок-группы Linkin Park. Зрители услышат хиты Numb, In the end, What i've done, Somewhere i belong, From the inside и другие в необычном звучании.

7 июня музыканты выступят с программой лучших сочинений культовых современных композиторов — Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса и других.

Начало концертов в 19:00. Краснодарская филармония находится по адресу улица Красная, 55. Билеты в продаже.