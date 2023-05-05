Что цветет в парке «Краснодар»? Рассказываем и показываем

На улице стало тепло и в парке расцвели деревья. Сделали яркую подборку

С приходом тепла в парке «Краснодар» стало еще красивее. Необычные гейхеры, деревья боярышника и настоящий шалфей — все эти растения уже распустились и радуют посетителей парка.

По стене раскинулась белая глициния и создала отличный фон для фотографий.