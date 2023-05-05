Что цветет в парке «Краснодар»? Рассказываем и показываем
На улице стало тепло и в парке расцвели деревья. Сделали яркую подборку
С приходом тепла в парке «Краснодар» стало еще красивее. Необычные гейхеры, деревья боярышника и настоящий шалфей — все эти растения уже распустились и радуют посетителей парка.
По стене раскинулась белая глициния и создала отличный фон для фотографий.
А во французском саду расцвели лавровишня и фотиния. Растения радуют своими яркими оттенками.
Возле Японского уголка расцвели гейхеры. Их листва может менять окрас несколько раз за сезон. Растение цветет все лето, а иногда и до первых морозов.
Чуть дальше распустились деревья боярышника. Яркие и пушистые цветы можно посмотреть около детской площадки.
Теплая и комфортная погода дала зацвести шалфею. Пока распустились всего несколько кустов, но скоро цвет наберут и остальные. До наступления холодов посетители могут любоваться настоящим растением, а зимой его заменят на светодионый.
Пышными грозьями глициния украсила перголу. Воздушные цветы не только радуют своей красотой, но и создают тень.
Вот еще несколько фото красивых и необычных цветений:
Как писали Юга.ру, в конце марта в парке «Краснодар» открылся Японский сад. Чтобы попасть в новую локацию, необходимо получить QR-код. Но это не единственный Японский сад в Краснодарском крае. Если вы уже загорелись желанием познать дзен, но не готовы стоять в очереди с 4:00 утра, показываем еще четыре южных сада с японским колоритом.