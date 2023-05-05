В центре Краснодара 8 и 9 мая перекроют улицы

Из-за проведения праздничных мероприятий в Краснодаре закроют проезд на четырех участках дорог

9 мая с 6:00 в центре Краснодара ограничат движение на четырех участках дорог:

По ул. им. Будённого на участке от ул. Красноармейской до ул. им. Митрофана Седина нельзя будет проехать 8 мая с 6:00 и до окончания мероприятий в честь Дня Победы.

Для проведения праздничных мероприятий также освободят от автомобилей участок дороги на ул. Аэродромной — от ул. Северной до ул. им. Рылеева с 7:00 до 10:30.

В мэрии Краснодара рассказали, где будут организованы парковки. 8 мая для них отведут площадки:

по ул. им. Будённого на участке от ул. Красноармейской до ул. им. Митрофана Седина;

по ул. Красноармейской на участке от ул. Длинной до ул. им. Будённого;

по ул. Длинной, 135 (муниципальная стоянка).

9 мая машину можно будет припарковать на площадках:

по ул. им. Будённого от ул. Красноармейской до ул. Коммунаров;

по ул. Красноармейской от ул. им. Будённого до ул. Кузнечной;

по ул. Аэродромной от ул. Северной до ул. им. Рылеева.

О том, какие мероприятия запланированы в Краснодаре в честь Дня Победы, Юга.ру писали здесь.