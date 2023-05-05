В центре Краснодара 8 и 9 мая перекроют улицы
Из-за проведения праздничных мероприятий в Краснодаре закроют проезд на четырех участках дорог
По ул. им. Будённого на участке от ул. Красноармейской до ул. им. Митрофана Седина нельзя будет проехать 8 мая с 6:00 и до окончания мероприятий в честь Дня Победы.
9 мая с 6:00 в центре Краснодара ограничат движение на четырех участках дорог:
- по ул. Красной от ул. Пашковской до ул. им. Калинина;
- по ул. им. Будённого от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;
- по ул. Красноармейской от ул. Пашковской до ул. Кузнечной;
- по ул. Длинной от улицы Рашпилевской до улицы Коммунаров.
Для проведения праздничных мероприятий также освободят от автомобилей участок дороги на ул. Аэродромной — от ул. Северной до ул. им. Рылеева с 7:00 до 10:30.
В мэрии Краснодара рассказали, где будут организованы парковки. 8 мая для них отведут площадки:
- по ул. им. Будённого на участке от ул. Красноармейской до ул. им. Митрофана Седина;
- по ул. Красноармейской на участке от ул. Длинной до ул. им. Будённого;
- по ул. Длинной, 135 (муниципальная стоянка).
9 мая машину можно будет припарковать на площадках:
- по ул. им. Будённого от ул. Красноармейской до ул. Коммунаров;
- по ул. Красноармейской от ул. им. Будённого до ул. Кузнечной;
- по ул. Аэродромной от ул. Северной до ул. им. Рылеева.
О том, какие мероприятия запланированы в Краснодаре в честь Дня Победы, Юга.ру писали здесь.
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