На Кубани в двух заповедниках вырубили деревья более чем на 200 млн рублей

В заповедниках Новороссийска и Туапсинского района незаконно вырубили деревья. Ущерб составил более 200 млн рублей

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в природном заказнике регионального значения «Абраусский» незаконно вырубили 14 деревьев породы граб и дуб. По данным Министерства природных ресурсов края, ущерб составил 200 тыс. рублей.

Абраусский заказник находится в Новороссийске на приморском склоне хребта Навагир, между поселком Мысхако и Лобановой щелью. В его состав входят земли лесного фонда в границах Абраусского и Шесхарисского участковых лесничеств Новороссийского лесничества. Там воспроизводят и восстанавливают отдельные виды растений, животных и насекомых. В заказнике есть эталонные участки средиземноморской растительности, памятники природы (Ооеро Абрау, озеро Лиманчик, озеро Романтики) и дубово-грабовый лес.

По факту вырубки возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба). Природоохранная прокуратура контролирует расследование.

Эколог Татьяна Трибрат рассказала журналистке Юга.ру, что в этом заказнике растут реликтовые деревья. Его создали, чтобы сохранить ландшафт, различные виды животных и растений. По ее словам, вырубленные деревья — уникальные природные объекты, которых становится все меньше.

Кроме того, краевая прокуратура направила в суд дело о еще одной незаконной вырубке леса. В 2019 году 22-летний парень из Отрадненского района вместе с еще девятью людьми вырубил более 1000 куб. метров насаждений в лесном массиве Георгиевского участкового лесничества Туапсинского лесничества вырубили более. Ущерб оценили в 210 млн рублей.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка организованной группой в особо крупном размере). Дело направили в Туапсинский суд Краснодарского края. Дело в отношении еще девяти человек также находится в суде.

Как писали Юга.ру, правительство РФ рассматривает законопроект о снятии ряда экологических запретов и разрешении застройки заповедных территорий. Экологи предупреждают, что такие меры приведут к необратимым экологическим последствиям.