В Сочи пройдет ночь электронной музыки от лейбла SE:VER

В сочинском баре Breaking Bad Bar 7 мая состоится вечеринка «Код:Сочи» от различных создателей электронной музыки. Они выступят под единым лейблом SE:VER. Мероприятие пройдет при поддержке VK, президентского фонда культурных инициатив и студии NO DRAMA.

Лейбл был основан в 2022 году братьями Павлом и Михаилом Новиковыми из дуэта INVRS и режиссером Камилем Абдулаевым. Отдельным направлением SE:VER стало развитие видеоканала. Там артисты выступают на природе, в культурных локациях или на вечеринках в клубах. Новые эпизоды канала SE:VER планируют снять в Сочи 7 мая.



На вечеринке выступят:

Goom Gum — дуэт из Санкт-Петербурга. Они выпустили совместный трек с Питом Тонгом, записались на лейбле Afterlife, выступили в Катаре на FIFA World Cup и сейчас готовятся к фестивалю Tomorrowland 2023;

INVRS — дуэт братьев из Москвы. Их релизы попадают в мировые чарты, включая Beatport Top-100, и пользуются поддержкой стриминг-сервисов. Они выступали с клубными сетами в Москве и на Бали;

Lanns — молодой диджей, который недавно отыграл свои первые сеты в Москве. Он выпускается на лейблах Selected, LoudKult, ChillYourMind. За прошлый год Lanns набрал более 5 млн стримов.

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