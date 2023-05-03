В Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Чайковского, оперу «Саломея» и фильм про Бернини

В кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в мае пройдут «Волшебные вечера»

3 мая на больших экранах можно будет увидеть оперу Рихарда Штрауса «Саломея». На Зальцбургском фестивале 2018 года постановка стала настоящей сенсацией благодаря исполнительнице главной партии Асмик Григорян и Венскому филармоническому оркестру под управлением Франца Вельзера-Мёста. Опера идёт на немецком языке с русскими субтитрами.

7 мая, в день рождения композитора Петра Чайковского, покажут романсы «Средь шумного бала». В программу вошли 24 пьесы.

14 мая можно будет посмотреть спектакль «Старый дом» московского «Центра драматургии и режиссуры». На сцене встречаются несколько поколений артистов — именитых мастеров сцены и юных выпускников ГИТИСа.

17 мая покажут документальный фильм-выставку «Бернини» о жизни и творчестве итальянского архитектора, который считается создателем стиля барокко в скульптуре.

21 мая зрители увидят оперу «Свадьба Фигаро», поставленную австрийским режиссёром Клаусом Гутом в честь 250-летия со дня рождения Моцарта. Роль Сюзанны исполняет Анна Нетребко. Опера идёт на итальянском языке с русскими субтитрами.

28 мая на больших экранах можно будет оценить документальный фильм Ксении Гапченко «Временные ограничения». История мировых звёзд балета Марии Александровой и Владислава Лантратова, получивших серьёзные травмы — разрыв ахиллова сухожилия.

31 мая Театр балета Бориса Эйфмана представит балет «Роден, её вечный идол». Он посвящён судьбе и творчеству всемирно известного скульптора и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

Ранее Юга.ру делали обзор премьер, которые стартовали в кинотеатрах на прошлой неделе.