В Краснодарском крае временно приостановили железнодорожное сообщение

В Краснодарском крае 4 мая из-за работы правоохранительных органов около 7:30 утра временно приостановили движение поездов на участке между Северской и Ильской. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Из-за этого «Ласточка» Анапа — Аэропорт Сочи задержалась на три часа, а поезд Пермь — Новороссийск простоял два часа. Сейчас движение на участке открыто.

Как писали Юга.ру, ночью 4 мая загорелся резервуар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил 400 кв. метров. Потушить его удалось около 5:30. По данным ТАСС, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника. Позже «РИА Новости» сообщили, что беспилотников было четыре.