В сети появилось видео извержения вулкана Шуго в Краснодарском крае

В Крымском районе произошло извержение грязевого вулкана, видео выложил в сеть местный блогер

В сети 3 мая появилось видео с очередным извержением Шуго в станице Варениковской. По словам блогера, природное явление спровоцировало большой выброс метана. На кадрах видно, как грязевая масса вылетает на несколько метров в высоту.

Ранее Юга. ру писали, что извержения Шуго считаются опасным природным процессом. Сам вулкан относят к особо охраняемым территориям геологического цикла.

Шуго — крупнейший действующий грязевой вулкан Керченско-Таманской вулканической области и самая высокая точка Джигинско-Варениковской гряды (163 метра). Он состоит из нескольких кратеров. Самый большой из них в диаметре достигает 450–500 метров.