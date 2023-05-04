В сети появилось видео извержения вулкана Шуго в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео Юрия Озаровского https://www.youtube.com/watch?v=6MpT0PSDmb0
    © Скриншот видео Юрия Озаровского https://www.youtube.com/watch?v=6MpT0PSDmb0

В Крымском районе произошло извержение грязевого вулкана, видео выложил в сеть местный блогер

В сети 3 мая появилось видео с очередным извержением Шуго в станице Варениковской. По словам блогера, природное явление спровоцировало большой выброс метана. На кадрах видно, как грязевая масса вылетает на несколько метров в высоту. 

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Ранее Юга. ру писали, что извержения Шуго считаются опасным природным процессом. Сам вулкан относят к особо охраняемым территориям геологического цикла.

Шуго — крупнейший действующий грязевой вулкан Керченско-Таманской вулканической области и самая высокая точка Джигинско-Варениковской гряды (163 метра). Он состоит из нескольких кратеров. Самый большой из них в диаметре достигает 450–500 метров.

Как сообщали ранее Юга.ру, с мэрии Сочи хотят взыскать 84 млн рублей за ущерб реке Бзугу.

Крымский район Экология

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