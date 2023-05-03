С мэрии Сочи хотят взыскать 84 млн рублей за ущерб реке Бзугу

Ведомство подало иск еще в марте. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края. Согласно постановлению, с мэрии Сочи хотят взыскать 84 млн 170 тыс. рублей за причинение вреда реке Бзугу. Как именно нанесли ущерб водному объекту — не уточняется.

Предварительное заседание по делу состоялось 25 апреля. На нем ответчик заявил, что не согласен с требованиями истца. Следующее заседание назначили на 27 июня.

Ранее Юга.ру писали, что Росприроднадзор подал 11 исков к компании Сергея Галицкого за загрязнение окружающей среды. Еще почти 650 млн рублей ведомство хочет взыскать с владельца сухогруза RIO.