С мэрии Сочи хотят взыскать 84 млн рублей за ущерб реке Бзугу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Иск в суд подало Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора Новороссийска

Ведомство подало иск еще в марте. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края. Согласно постановлению, с мэрии Сочи хотят взыскать 84 млн 170 тыс. рублей за причинение вреда реке Бзугу. Как именно нанесли ущерб водному объекту — не уточняется. 

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Предварительное заседание по делу состоялось 25 апреля. На нем ответчик заявил, что не согласен с требованиями истца. Следующее заседание назначили на 27 июня. 

Ранее Юга.ру писали, что Росприроднадзор подал 11 исков к компании Сергея Галицкого за загрязнение окружающей среды. Еще почти 650 млн рублей ведомство хочет взыскать с владельца сухогруза RIO.

Росприроднадзор Сочи Суд Экология

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С мэрии Сочи хотят взыскать 84 млн рублей за ущерб реке Бзугу
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