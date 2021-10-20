В Крымске началось извержение вулкана

Краснодарский край

Распечатать

В станице Варениковской началось извержение грязевого вулкана Шуго

Вулкан Шуго отнесен к особо охраняемым территориям геологического цикла. Его извержения считаются опасным геологическим процессом, написал в инстаграме Российского экологического общества Тимур Татьянченко.

Он выложил кадры извержения. На них видно, как горячая грязь вылетает на несколько метров вверх. Татьянченко отметил, что масштаб и активность, которую проявляет вулкан — небезопасны.

Читайте также:

Шуго — крупнейший действующий грязевой вулкан Керченско-Таманской вулканической области и самая высокая точка Джигинско-Варениковской гряды (163 метра). Он состоит из нескольких кратеров. Самый большой из них в диаметре достигает 450–500 метров.

Крымский район

Новости

В Крымске началось извержение вулкана
В отделе полиции Новороссийска избили задержанного
В Краснодаре пройдет фестиваль американского кино AMFEST
Кубанцев ожидают температурные качели: сначала будут заморозки, а затем потеплеет до +20
Кондратьев поручил усилить антиковидные ограничения на Кубани. Как именно — неясно
«Дом окружили люди в масках и с винтовками». Мужа блогерши из Темрюка объявили в федеральный розыск

Лента новостей

В Краснодаре до 20 октября всем дадут отопление
Вчера, 08:48
В Краснодаре до 20 октября всем дадут отопление
Диджитализация как тренд
18 октября, 16:20 Партнерский
Диджитализация как тренд
Уралсиб рассказал о последних тенденциях в банковской сфере
Помощь семьям
Вчера, 09:01
Помощь семьям
«Пятёрочка» собрала 3 тыс. продуктовых наборов для Краснодара, Ростова и других городов РФ

Реклама на сайте