В Крымске началось извержение вулкана
В станице Варениковской началось извержение грязевого вулкана Шуго
Вулкан Шуго отнесен к особо охраняемым территориям геологического цикла. Его извержения считаются опасным геологическим процессом, написал в инстаграме Российского экологического общества Тимур Татьянченко.
Он выложил кадры извержения. На них видно, как горячая грязь вылетает на несколько метров вверх. Татьянченко отметил, что масштаб и активность, которую проявляет вулкан — небезопасны.
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Шуго — крупнейший действующий грязевой вулкан Керченско-Таманской вулканической области и самая высокая точка Джигинско-Варениковской гряды (163 метра). Он состоит из нескольких кратеров. Самый большой из них в диаметре достигает 450–500 метров.
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