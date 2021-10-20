В Крымске началось извержение вулкана

Вулкан Шуго отнесен к особо охраняемым территориям геологического цикла. Его извержения считаются опасным геологическим процессом, написал в инстаграме Российского экологического общества Тимур Татьянченко.

Он выложил кадры извержения. На них видно, как горячая грязь вылетает на несколько метров вверх. Татьянченко отметил, что масштаб и активность, которую проявляет вулкан — небезопасны.