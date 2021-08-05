Ивлеева, Миногарова, Гаврилина и Егамедиева приехали на вулкан Шуго в Крымском районе

Краснодарский край

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Российские блогеры продолжают путешествие по Краснодарскому краю

Напомним, ранее блогер Анастасия Ивлеева выпустила фильм «Блогеры и дороги», а теперь решила продолжить съемки в формате тревел-влога. Сейчас блогеры путешествуют по городам России и пока находятся в Краснодарском крае. Недавно они побывали в Майкопе, Сочи, Анапе и Геленджике. 

Три дня назад закончили снимать влог «Блогеры и дороги 2» . В последний день съёмок блогеры Настя Ивлеева (agentgirl), Маша Миногарова (minogarova), тиктокеры Юля Гаврилина (julia.gavrilina) и Карина Егамедиева (karrrambaby) побывали на грязевом вулкане Шуго в Крымском районе. Фото с отдыха они разместили у себя в инстаграме.

Также Ивлеева отметила, что серии шоу будут выходить на телеканале «Пятница».

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