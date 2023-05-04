В Краснодарском водохранилище поднялся уровень воды. Это может привести к подтоплениям

Краснодарский край

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  • Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Под угрозой находится Темрюкский район

Уровень воды в Краснодарском водохранилище превысил отметку нормального подпорного уровня почти на один метр. Об этом сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.

Повышенные сбросы с гидроузла могут привести к подтоплениям низменных территорий в Темрюкском районе, добавили в институте. 


Обновление: по данным Министерства ГО ЧС края, наполнение Краснодарского водохранилища в пределах 68%. Угрозы подтоплений никаким населенным пунктам нет.

Также в горных районах Краснодарского края возможен сход оползней и селей на автодороги. На прошлой неделе в горах Кубани зарегистрировали сход лавины. 

Как писали Юга.ру, в апреле из-за поломки шлюза Краснодарского водохранилища затопило около 60 дачных участков в Теучежском районе. В СНТ «Здоровье» и «Дружба» эвакуировали 65 человек.

Краснодарское водохранилище Темрюкский район

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В Краснодарском водохранилище поднялся уровень воды. Это может привести к подтоплениям

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