В Краснодарском водохранилище поднялся уровень воды. Это может привести к подтоплениям

Уровень воды в Краснодарском водохранилище превысил отметку нормального подпорного уровня почти на один метр. Об этом сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.

Повышенные сбросы с гидроузла могут привести к подтоплениям низменных территорий в Темрюкском районе, добавили в институте.



Обновление: по данным Министерства ГО ЧС края, наполнение Краснодарского водохранилища в пределах 68%. Угрозы подтоплений никаким населенным пунктам нет.

Также в горных районах Краснодарского края возможен сход оползней и селей на автодороги. На прошлой неделе в горах Кубани зарегистрировали сход лавины.

Как писали Юга.ру, в апреле из-за поломки шлюза Краснодарского водохранилища затопило около 60 дачных участков в Теучежском районе. В СНТ «Здоровье» и «Дружба» эвакуировали 65 человек.