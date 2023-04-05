В Адыгее затопило дома из-за поломки шлюза Краснодарского водохранилища

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Более 60 человек эвакуировали

Все произошло поздно вечером 4 апреля в Теучежском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Адыгеи, на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища вышла из строя электрическая часть затворки. Из-за этого затопило около 60 дачных участков. В 15 домов зашла вода. 

В СНТ «Здоровье» и «Дружба» эвакуировали 65 человек. Затворка закрыта, по состоянию на 8 утра вода ушла. Позже начнет работать комиссия по оценке ущерба.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи река Шахе вышла из берегов и изменила русло. Поток воды повредил постройки и размыл грунт. Некоторые дома нависли над водой. 

МЧС Наводнения

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