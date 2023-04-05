В Адыгее затопило дома из-за поломки шлюза Краснодарского водохранилища

Все произошло поздно вечером 4 апреля в Теучежском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Адыгеи, на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища вышла из строя электрическая часть затворки. Из-за этого затопило около 60 дачных участков. В 15 домов зашла вода.

В СНТ «Здоровье» и «Дружба» эвакуировали 65 человек. Затворка закрыта, по состоянию на 8 утра вода ушла. Позже начнет работать комиссия по оценке ущерба.