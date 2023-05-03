Семилетнему Милану из Калининского района нужны средства на слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

У Милана еще в детском саду начались проблемы с общением. Его плохо понимали из-за невнятной речи. Более года тетя Милана активно занималась с ним и водила на занятия с логопедом и репетитором. Позже стало заметно, что он не реагирует на звуки и пытается читать по губам. На осмотре сурдолог выявил у мальчика двустороннюю тугоухость .