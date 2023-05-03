Семилетнему Милану из Калининского района нужны средства на слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
Русфонд начал сбор средств Милану Донченко на слуховые аппараты
У Милана еще в детском саду начались проблемы с общением. Его плохо понимали из-за невнятной речи. Более года тетя Милана активно занималась с ним и водила на занятия с логопедом и репетитором. Позже стало заметно, что он не реагирует на звуки и пытается читать по губам. На осмотре сурдолог выявил у мальчика двустороннюю тугоухость.
«Диагноз Милана — двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Для успешной реабилитации ребенок нуждается в протезировании мощными слуховыми аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами», — отметила сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
Мама Милана сейчас отбывает наказание в колонии, его с рождения воспитывала бабушка. После ее смерти тетя мальчика Любовь Путрашова оформила над ним опекунство. Сейчас она одна содержит двух детей и пожилого отчима. Ей сложно самой собрать необходимую сумму на слуховые аппараты. Они стоят 208 812 рублей.
Как помочь Милану?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Милан Донченко);
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Милан Донченко);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Милана Донченко;
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Милан Донченко);
- в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.