Тринадцатилетней Кате из Новороссийска собирают деньги на ортопедический корсет

«Лечебная физкультура, ортопедические стельки не помогали, искривление усиливалось, дочка жаловалась на боли в груди, у нее немели руки и ноги. И врачи рекомендовали Кате носить специальный ортопедический корсет», — рассказал отец девочки Сергей Мизерный.



Первый корсет Кате купили в кредит. Читатели Русфонда помогли оплатить второй. У Кати уменьшилось искривление, боли в спине стали не такими сильными. Сейчас корсет ей стал мал, он травмирует кожу и уже не поддерживает спину.



«Девочка уже более двух лет постоянно носит корсет Шено, и, как показывают результаты контрольных обследований, это помогает уменьшить искривление позвоночника и фиксировать его в правильном положении. Сейчас Катя активно растет, и, чтобы избежать рецидива деформации, корсет необходимо регулярно менять с учетом изменяющихся показателей ее роста и веса», — отметил ортопед центра «Орто-Н» Денис Деревянко.



Сергей один содержит семью. Мама Кати занимается дома с дочками, у старшей из них тоже проблемы со здоровьем. Им сложно самим собрать необходимую сумму. На корсет требуется 104 803 рублей .

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