Тринадцатилетней Кате из Новороссийска собирают деньги на ортопедический корсет
Русфонд начал сбор средств Кате Мизерной на ортопедический корсет
В восемь лет Катя начала сильно сутулиться, одно плечо стало выше другого. У нее обнаружили начальную стадию искривления позвоночника. Сейчас у Кати диагностирован грудопоясничный сколиоз 2-й степени.
Шестилетнему Ване Москвичеву нужны средства на комплексную реабилитацию:
«Лечебная физкультура, ортопедические стельки не помогали, искривление усиливалось, дочка жаловалась на боли в груди, у нее немели руки и ноги. И врачи рекомендовали Кате носить специальный ортопедический корсет», — рассказал отец девочки Сергей Мизерный.
Первый корсет Кате купили в кредит. Читатели Русфонда помогли оплатить второй. У Кати уменьшилось искривление, боли в спине стали не такими сильными. Сейчас корсет ей стал мал, он травмирует кожу и уже не поддерживает спину.
«Девочка уже более двух лет постоянно носит корсет Шено, и, как показывают результаты контрольных обследований, это помогает уменьшить искривление позвоночника и фиксировать его в правильном положении. Сейчас Катя активно растет, и, чтобы избежать рецидива деформации, корсет необходимо регулярно менять с учетом изменяющихся показателей ее роста и веса», — отметил ортопед центра «Орто-Н» Денис Деревянко.
Сергей один содержит семью. Мама Кати занимается дома с дочками, у старшей из них тоже проблемы со здоровьем. Им сложно самим собрать необходимую сумму. На корсет требуется 104 803 рублей.
Как помочь Кате?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Катя Мизерная);
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Кати Мизерной);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Кати Мизерной;
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Катя Мизерная);
- в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.