Жители Новороссийска с прошлого года добиваются переноса вышек сотовой связи. Администрация их поддержала

Как рассказала местная активистка Олеся Камаева, в апреле стало известно, что рядом с существующими должна появиться ещё одна.

«Неделю мы отбивались, не давали монтировать, так как разрешения и договоров они предъявить не смогли. В итоге рабочие уезжали. Главное разрешение — это согласие жителей, а его у них точно нет, потому что все против. По документам координаты вышки вообще в другом месте указаны», — рассказала Камаева.

29 апреля в Васильевке по совету прокурора провели сход жителей, на котором присутствовали 90% тех, кто имеет право голоса. Остальные 10% оставили свои подписи в документе. Были на сходе и представители местной администрации.

«Представителей сотового оператора не было, потому что в администрации сказали, что они не нужны на сходе. Мы вынесли решение: перенести вышки. За один месяц нужно найти и согласовать новые места, ещё месяц даётся на демонтаж и установку. Все сроки обозначены, есть запись разговора. Администрация с нашими условиями согласилась. Отвезли документ в прокуратуру, чтобы там взяли ситуацию на контроль», — добавила активистка.

Как писали Юга.ру, жители Васильевки с 2022 года требуют перенести вышки сотовой связи подальше от домов и детской площадки.

В сентябре в Новороссийске жители домов по улицам Южная, 14 и Пионерская, 37 добились отмены установки вышки сотовой связи. Они были уверены, что их квартиры попадут под облучение, а при ветре сооружение может обрушиться на их дома.