Жители посёлка под Новороссийском требуют убрать вышки сотовой связи, расположенные близко к домам и детской площадке

Как рассказала местная активистка Олеся Камаева, от одной из вышек расстояние до жилого дома буквально один метр. Кроме того, примерно в 10 метрах от неё расположена детская площадка.

В регламенте по установке базовых станций сказано, что санитарно-защитная зона вокруг вышки должна составлять не менее 25 метров, к этому нужно прибавить 3 метра зоны отчуждения.

«Рядом идут высоковольтные линии. Если вышки упадут на них, это может повлечь смерть не одного человека, а также нанести ущерб. Дети и жители ближайших домов постоянно находятся под излучением. Наши органы самоуправления отвечают, что это нормально — ставить данные сооружения возле площадок и домов. Однако никаких документов не показали. Здесь не надо быть юристом или профессором, чтоб понять, что строения незаконны», — считает Камаева, добавляя, что в коллективном заявлении против вышек собрала подписи от 60 домовладений.

В заявлении жители ссылаются на статью 42 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Также указано, что многие страдают головными болями, утренними недомоганиями, кровотечениями из носа и перепадами давления.