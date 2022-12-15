Жители посёлка под Новороссийском требуют убрать вышки сотовой связи, расположенные близко к домам и детской площадке
Жители посёлка Васильевка Приморского района Новороссийска требуют убрать две вышки сотовой связи
Как рассказала местная активистка Олеся Камаева, от одной из вышек расстояние до жилого дома буквально один метр. Кроме того, примерно в 10 метрах от неё расположена детская площадка.
В регламенте по установке базовых станций сказано, что санитарно-защитная зона вокруг вышки должна составлять не менее 25 метров, к этому нужно прибавить 3 метра зоны отчуждения.
«Рядом идут высоковольтные линии. Если вышки упадут на них, это может повлечь смерть не одного человека, а также нанести ущерб. Дети и жители ближайших домов постоянно находятся под излучением. Наши органы самоуправления отвечают, что это нормально — ставить данные сооружения возле площадок и домов. Однако никаких документов не показали. Здесь не надо быть юристом или профессором, чтоб понять, что строения незаконны», — считает Камаева, добавляя, что в коллективном заявлении против вышек собрала подписи от 60 домовладений.
В заявлении жители ссылаются на статью 42 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Также указано, что многие страдают головными болями, утренними недомоганиями, кровотечениями из носа и перепадами давления.
Минимальная дистанция от жилого дома до вышки связи, определённая СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, равна семи метрам. Для монтажа вышки над жилым зданием следует иметь согласие проживающих людей в письменном виде.
Камаева писала обращение в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ответе ей подтвердили, что при подготовке договора размещения вышки связи органы местного самоуправления должны учитывать мнение населения и жителей домов. По словам женщины, никакие подписи у жителей посёлка не собирали.
«У нас здесь всегда была связь. Местные две недели охраняли место, закапывали ямы. Потом ночью работники приехали и воткнули свои вышки. Нашим делом сейчас занимается Генеральная прокуратура. Но мне позвонили и сразу сказали, что ничего не смогут сделать, потому что по документам всё в порядке. У соседа, дом которого находится в непосредственной близости к вышкам, разрешения не спрашивали. У меня есть его подпись в коллективном заявлении», — добавила активистка.
В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора заявили, что проверили информацию по вышкам в Васильевке. По их словам, на обе получены санэпидзаключения по проекту организации санитарно-защитной зоны на размещение передающих радиотехнических объектов (ПРТО).
12 декабря жители одного из дворов на улице Астана Кесаева в Севастополе заявили о готовности идти в суд против вышки мобильной связи. Предмет их беспокойства связан с механическими рисками — в начале ноября во время установки обрушилось 30-метровое сооружение.
В сентябре стало известно, что в Новороссийске жители домов по улицам Южная, 14 и Пионерская, 37 добились отмены установки вышки сотовой связи. Они были уверены, что их квартиры попадут под облучение, что при ветре сооружение может обрушиться на их дома.