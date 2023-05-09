В Краснодаре проведут российскую премьеру посмертного фильма Ги Дебора

Краснодарский край

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  • © Фото Лео и Мирей Думен
    © Фото Лео и Мирей Думен

11 мая в краснодарском баре «Дом культуры» покажут фильм «Ги Дебор: его искусство и его время» — впервые в РФ

Ранее последнюю киноработу Ги Дебора не показывали в РФ с переводом на русский. Фильм представит его переводчик Денис Куренов, который перед показом прочтет лекцию о жизни и творчестве французского мыслителя-революционера.

Организаторы показа представляют фильм как завещание мыслителя: «Сценарий был написан тяжело больным философом в последние месяцы жизни, после чего он покончил жизнь самоубийством». В 1995 году фильм завершила Бригитта Корнанд. 

«Дебор показал, как отчужденные труд и досуг сплетаются воедино, создавая репрессивную ситуацию спектакля»:

«Ги Дебор — один из главных мыслителей второй половины ХХ века, чьи идеи спустя полстолетия стали еще более актуальными. Он был вдохновителем и участником французской революции 1968 года. Из его идей родилась панк-культура. Написанная им книга «Общество спектакля» — возможно, самая беспощадная критика современной эпохи.

Дебор был философом-маргиналом. Его идеи рождались не в пыли библиотек и муштре университетов, а на улицах Парижа — среди опасных ночных приключений, алкогольного тумана богемных кафе и вечных призраков гильотины и баррикад», — рассказал переводчик фильма.

Бар «Дом культуры» находится на улице Красная, 70. Подробнее можно узнать в инстаграме* dk.dk.bar.

Показ 11 мая начнется в 19:00. Вход свободный. 

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