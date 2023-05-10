«Ты всегда будешь меня видеть». В Краснодаре покажут спектакль о выборе и ответственности

В арт-пространстве «Свои» 11 мая покажут свою версию спектакля «Ты всегда будешь меня видеть»

На странице театра в соцсетях сообщают, что постановка рассказывает о «человеке, неизбежности выбора, о добре и зле на примере трёх героев, оказавшихся в замкнутом пространстве»:

«О том, как важно помнить, что «ад — это другие», но твоя жизнь — твоя персональная ответственность: не разрушай чужие миры, а сохраняй свой собственный!», — указано в анонсе.