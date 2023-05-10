«Ты всегда будешь меня видеть». В Краснодаре покажут спектакль о выборе и ответственности

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В арт-пространстве «Свои» 11 мая покажут свою версию спектакля «Ты всегда будешь меня видеть»

На странице театра в соцсетях сообщают, что постановка рассказывает о «человеке, неизбежности выбора, о добре и зле на примере трёх героев, оказавшихся в замкнутом пространстве»:

«О том, как важно помнить, что «ад — это другие», но твоя жизнь — твоя персональная ответственность: не разрушай чужие миры, а сохраняй свой собственный!», —  указано в анонсе.

Режиссер постановки Антон Калашников, в ролях Сергей Шаман, Денис Агарков, Светлана Вайсхайм и Ангелина Калашникова. Подробнее о спектакле здесь.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 900 до 1100 руб., забронировать можно по телефону +7 (918) 938 28 42. Возрастное ограничение 16+. Адрес: ул. Зиповская 5, литер Х, 4 этаж.

Напомним, 11 мая в краснодарском баре «Дом культуры» покажут фильм «Ги Дебор: его искусство и его время» — впервые в РФ.

Афиша Искусство Театры

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«Ты всегда будешь меня видеть». В Краснодаре покажут спектакль о выборе и ответственности

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