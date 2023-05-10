«Ты всегда будешь меня видеть». В Краснодаре покажут спектакль о выборе и ответственности
В арт-пространстве «Свои» 11 мая покажут свою версию спектакля «Ты всегда будешь меня видеть»
На странице театра в соцсетях сообщают, что постановка рассказывает о «человеке, неизбежности выбора, о добре и зле на примере трёх героев, оказавшихся в замкнутом пространстве»:
«О том, как важно помнить, что «ад — это другие», но твоя жизнь — твоя персональная ответственность: не разрушай чужие миры, а сохраняй свой собственный!», — указано в анонсе.
Режиссер постановки Антон Калашников, в ролях Сергей Шаман, Денис Агарков, Светлана Вайсхайм и Ангелина Калашникова. Подробнее о спектакле здесь.
Начало в 20:00. Стоимость билетов от 900 до 1100 руб., забронировать можно по телефону +7 (918) 938 28 42. Возрастное ограничение 16+. Адрес: ул. Зиповская 5, литер Х, 4 этаж.
Напомним, 11 мая в краснодарском баре «Дом культуры» покажут фильм «Ги Дебор: его искусство и его время» — впервые в РФ.