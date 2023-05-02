Власти Краснодарского края решили развивать туризм в бухте Инал. Для этого разработают мастер-план

В неё вошли представители региональных органов власти, муниципалитета и бизнес-сообщества. На совещании вице-губернатор Александр Руппель сказал, что территория между посёлками Джубга и Архипо-Осиповка до сих пор воспринимается как место, куда можно приехать на день, искупаться и уехать. По его словам, туристы не хотят оставаться в бухте Инал надолго, потому что там нет комфортных условий для размещения.

«Сейчас в Инале работают 65 средств размещения, большинство из них — категории от «без звёзд» до «трёх звёзд». Мы регулярно получаем жалобы на качество предоставляемых услуг как в отелях, так и на набережной. Принципиально важно комплексно подойти к развитию с точки зрения инженерной инфраструктуры, транспортной логистики, организации пляжного отдыха и, конечно, общего благоустройства», — добавил Александр Руппель.

Итогом совещания стало создание рабочей группы по развитию курортной территории. В неё вошли представители региональных органов власти и администрации Туапсинского района, председателем назначили врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаила Зарицкого. Вице-губернатор поручил до конца года разработать мастер-план развития бухты Инал.

Как писали Юга.ру, министерство природы Краснодарского края выступило против строительства курортного города на Тамани. В ведомстве считают, что реализация проекта плохо отразится на природных экосистемах полуострова.