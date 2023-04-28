Минприроды Краснодарского края выступило против строительства курортного города на Тамани

Минприроды Краснодарского края дало отрицательную оценку проекту курортного города в Тамани, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Специалисты считают, что реализация проекта плохо отразится на природных экосистемах полуострова.

В ведомстве сказали, что урбанизация территорий нанесет природе непоправимый вред. При этом, у администрации нет вопросов к проекту, но требуют доработать его для полного соответствия экологическим нормам, пишет «Ъ-Кубань».

Отмечается, что проект города частично расположен в границах особо охраняемой природной территории — зоологического заказника «Запорожско-Таманский».

«На Таманском полуострове сохранились уникальные участки кубанских степей. Большей частью они уже деградировали из-за прессинга человека. Дальнейшая урбанизация территории, предлагаемой к застройке, приведет к ухудшению уцелевших степных сообществ», — рассказал и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин.

Ранее Юга.ру писали, что в конце 2022 года ГК «Самолет» анонсировала строительство курортного города в Тамани. Он займет 3 тыс. га и будет рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек.

На территории города хотят сделать университет, IT-парк, гольф-поля, спортивный, бизнес- и медицинский кластеры, природные и археологические парки, курортные зоны с пляжами на побережьях Динского залива и Азовского моря, гостиницы 3-4 звезды по системе «всё включено», жилые дома и соцобъекты.