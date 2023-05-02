В Краснодарском крае проведут фестиваль летних вин «Цвет Лозы»

Мероприятие приурочили к важному для виноградарей и виноделов событию — цветению лозы. Фестиваль объединит российское вино, черноморскую кухню, искусство и творчество.

11-12 июня в хуторе Семигорском под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин «Цвет Лозы». Он состоится на территории агротуристического комплекса «Винотеррия».

В программе фестиваля запланирована большая открытая дегустация. По её итогам гости и эксперты определят лучшие белые и розовые вина 2022 года. Также на фестивале открытым голосованием определят «Лучший винный гид» и «Лучшего винного блогера/журналиста». Они получат всероссийскую премию «Цвет лозы».

Фестиваль проводится с 2019 года. Организаторы называют его миссией популяризацию событийного туризма в Краснодарском крае.

В программе 2023 года запланированы открытые тематические дискуссии, презентации, концертные программы, винная ярмарка, работа «улочек» виноделов, ремесленников и художников, винные мастер-классы и игры, фуд-корт и лаунж, галерея виноделен.

Ранее Юга.ру рассказывали, что с 6 по 8 мая в поселке Сукко, недалеко от Анапы, пройдет музыкальный фестиваль MAËWKA. Он состоится у кипарисового озера. Будет построено три танцпола в разных локациях, зона фуд-корта и пространство здоровья.