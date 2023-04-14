Леонид Агутин, Клава Кока, DJ Smash и другие. Стали известны имена артистов, которые выступят на VK Fest в Сочи

Организаторы VK Fest рассказали, кого пригласили выступать на фестиваль в Сириусе. Гости увидят Леонида Агутина, Клаву Коку, Мари Краймбрери, DJ Smash, Султана Лагучева, Косту Лакосту и Звонкого.

Напомним, фестиваль пройдет на Медальной площади 8 июля. Продажа билетов уже открыта. Их можно заказать на сайте. Стоимость варьируется от 900 до 108 тыс. рублей.

Юга.ру писали, что в 2022 году VK Fest в Сочи впервые прошел в формате digital-моста. Выступления артистов из других городов транслировали на большом экране в Олимпийском парке.