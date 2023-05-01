В Новороссийске из-за репетиций и парада в День Победы будут перекрывать движение. Рассказываем, где и когда

В День Победы в Новороссийске перекроют несколько улиц

В Новороссийске из-за репетиций парада на протяжении четырех дней будут ограничивать движение транспорта, сообщает администрация города-героя. В частности, 2, 3, 4 и 7 мая с 20.00 до 24.00 будет перекрыта улица Советов. Движение ограничат на участке от Кутузовской до Свободы сразу по четной и нечетной сторонам.

Более масштабные ограничения ждут новороссийцев в День Победы. 9 мая в городе в разное время перекроют полтора десятка участков разных улиц в центре Новороссийска.

С 5:00 до 14:00 9 мая будут перекрыты:

Анапское шоссе, от улицы Тобольской до Кутузовского кольца — по четной и нечетной сторонам,

улица Магистральная, от Видова до Кутузовского кольца,

улица Сипягина, от Чайковского до Кутузовской,

улица Чайковского — сквер, от Сипягина до Советов,

улица Советов, от Кутузовской до Революции 1905 года — по четной и нечетной сторонам,

улица Леднева, от Советов до Мира,

улица Свободы, от Энгельса до Советов,

улица Свободы, от Советов до Мира,

улица Рубина, от Коммунистической до Советов,

улица Новороссийской республики, от Коммунистической до Советов,

улица Новороссийской республики, от Советов до Мира.

С 9.30 по 14.00 также перекроют улицу Революции 1905 года, на участке от Мира до Советов. Вечером 9 мая с 20.00 до 23.00 ограничат движение ещё на двух участках: