В Новороссийске из-за репетиций и парада в День Победы будут перекрывать движение. Рассказываем, где и когда

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В День Победы в Новороссийске перекроют несколько улиц

В Новороссийске из-за репетиций парада на протяжении четырех дней будут ограничивать движение транспорта, сообщает администрация города-героя. В частности, 2, 3, 4 и 7 мая с 20.00 до 24.00 будет перекрыта улица Советов. Движение ограничат на участке от Кутузовской до Свободы сразу по четной и нечетной сторонам.

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Более масштабные ограничения ждут новороссийцев в День Победы. 9 мая в городе в разное время перекроют полтора десятка участков разных улиц в центре Новороссийска.  

С 5:00 до 14:00 9 мая будут перекрыты:

  • Анапское шоссе, от улицы Тобольской до Кутузовского кольца — по четной и нечетной сторонам,
  • улица Магистральная, от Видова до Кутузовского кольца,
  • улица Сипягина, от Чайковского до Кутузовской,
  • улица Чайковского — сквер, от Сипягина до Советов,
  • улица Советов, от Кутузовской до Революции 1905 года — по четной и нечетной сторонам,
  • улица Леднева, от Советов до Мира,
  • улица Свободы, от Энгельса до Советов,
  • улица Свободы, от Советов до Мира,
  • улица Рубина, от Коммунистической до Советов,
  • улица Новороссийской республики, от Коммунистической до Советов,
  • улица Новороссийской республики, от Советов до Мира.

С 9.30 по 14.00 также перекроют улицу Революции 1905 года, на участке от Мира до Советов. Вечером 9 мая с 20.00 до 23.00 ограничат движение ещё на двух участках:

  • улица Новороссийских Партизан, от Мира до Набережной Адмирала Серебрякова,
  • улица Революции 1905 года, от Мира до Набережной Адмирала Серебрякова.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске. Такое решение приняла краевая антитеррористическая комиссия по рекомендации руководителей силовых ведомств региона.

9 мая в Новороссийске парад начнется в 10 часов утра на улице Советов перед зданием администрации города. Всего торжественным маршем пройдут 1 тыс. 871 человек.

Также в параде примут участие 28 единиц военизированной техники. Это береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», возглавит колонну танк Т-34.

День Победы Новороссийск Парады

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