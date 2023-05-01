В Новороссийске из-за репетиций и парада в День Победы будут перекрывать движение. Рассказываем, где и когда
В День Победы в Новороссийске перекроют несколько улиц
В Новороссийске из-за репетиций парада на протяжении четырех дней будут ограничивать движение транспорта, сообщает администрация города-героя. В частности, 2, 3, 4 и 7 мая с 20.00 до 24.00 будет перекрыта улица Советов. Движение ограничат на участке от Кутузовской до Свободы сразу по четной и нечетной сторонам.
Читайте также:
Более масштабные ограничения ждут новороссийцев в День Победы. 9 мая в городе в разное время перекроют полтора десятка участков разных улиц в центре Новороссийска.
С 5:00 до 14:00 9 мая будут перекрыты:
- Анапское шоссе, от улицы Тобольской до Кутузовского кольца — по четной и нечетной сторонам,
- улица Магистральная, от Видова до Кутузовского кольца,
- улица Сипягина, от Чайковского до Кутузовской,
- улица Чайковского — сквер, от Сипягина до Советов,
- улица Советов, от Кутузовской до Революции 1905 года — по четной и нечетной сторонам,
- улица Леднева, от Советов до Мира,
- улица Свободы, от Энгельса до Советов,
- улица Свободы, от Советов до Мира,
- улица Рубина, от Коммунистической до Советов,
- улица Новороссийской республики, от Коммунистической до Советов,
- улица Новороссийской республики, от Советов до Мира.
С 9.30 по 14.00 также перекроют улицу Революции 1905 года, на участке от Мира до Советов. Вечером 9 мая с 20.00 до 23.00 ограничат движение ещё на двух участках:
- улица Новороссийских Партизан, от Мира до Набережной Адмирала Серебрякова,
- улица Революции 1905 года, от Мира до Набережной Адмирала Серебрякова.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске. Такое решение приняла краевая антитеррористическая комиссия по рекомендации руководителей силовых ведомств региона.
9 мая в Новороссийске парад начнется в 10 часов утра на улице Советов перед зданием администрации города. Всего торжественным маршем пройдут 1 тыс. 871 человек.
Также в параде примут участие 28 единиц военизированной техники. Это береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», возглавит колонну танк Т-34.