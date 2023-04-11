Военный парад и салют. День Победы в Новороссийске отметят без ограничений

Власти Новороссийска опубликовали программу празднования Дня Победы. 9 мая в городе состоится военный парад, шествие Бессмертного полка и запуск фейерверков. В администрации города-героя подчеркнули , что в этом году «никаких ограничений и запретов вводить городские власти не планируют — все мероприятия пройдут в офлайн-формате». Парад начнется в 10 часов утра на улице Советов перед зданием администрации города. Торжественным маршем пройдут военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты «Ушаковки», юнармейцы, кадеты казачьих корпусов. Всего торжественным маршем пройдут 1 тыс. 871 человек.

В параде примут участие 28 единиц военизированной техники. Это береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей. Ретро-колонну возглавит легендарный танк Т-34. За ним будут идти «автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), УАЗы и мотоциклы времен Великой Отечественной войны, а также пехотинцы в военной форме тех лет», — сообщила пресс-служба мэрии Новороссийска.

Вслед за военным парадом в 11 часов по улице Советов в Новороссийске пройдет Бессмертный полк. В других районах города организуют концерты и солдатские привалы. В 18 часов на Морвокзале начнется концерт Валерия Стронского в сопровождении оркестра Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

Празднование Дня Победы в Новороссийске завершится военным салютом. Его начнут запускать в 22 часа на Западном молу.

Ранее Юга.ру рассказывали, что власти города Донецка Ростовской области исключили фейерверк из программы праздничных мероприятий ко Дню Победы.