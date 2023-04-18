Шествие «Бессмертного полка» на Кубани и по всей России отменили. Ранее его запланировали провести в Новороссийске

Организаторы аргументировали отказ от многолюдных шествий заботой о безопасности граждан. Отметим, что в прошлом году «Бессмертный полк» прошел в традиционном виде. Желающих призвали пробовать новые форматы акции: разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменять свой аватар в социальных сетях.

В 2023 году традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится. Об этом 18 апреля на пресс-конференции заявила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Мы предлагаем почтить память своих героев в течение всего дня, выбирая те форматы, о которых мы сегодня говорили. 9 мая — это праздник и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину», — отметила Цунаева.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что Власти Новороссийска опубликовали программу празднования Дня Победы. В администрации города-героя подчеркнули, что в этом году «никаких ограничений и запретов вводить городские власти не планируют». 9 мая в городе хотели провести военный парад, шествие «Бессмертного полка» и запуск фейерверков. Вероятно теперь программа празднования изменится.

В Крыму, напротив, заранее заявили об отмене парада в День Победы, шествия «Бессмертного полка» и праздничной демонстрации 1 мая. Позже губернатор Севастополя заявил, что решение об отмене парада в городе еще не принято. Это прерогатива Минобороны.