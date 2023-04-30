Власти Ейска провели военный парад дошкольников

29 апреля власти Ейска провели парад дошкольников «Мы правнуки Великой Победы»

О событии рассказал глава Ейского района Роман Бублик в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что парад состоялся впервые. Детские сады района представляли разные роды войск. Также чиновник опубликовал 34 видео с мероприятия. На фото есть дети с игрушечными автоматами и в футболках с Z-символикой.

Комментаторы в соцсетях удивились, что это происходит в городе, где военный самолет упал на жилой дом. В катастрофе пострадало более 40 человек, 15 из них погибли. Спустя несколько месяцев в больнице скончалась 6-летняя девочка, став шестнадцатой жертвой трагедии.

Спустя полгода со дня пожара власти еще не начали строить дом на Коммунистической.