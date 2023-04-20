В Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Такое решение приняла краевая антитеррористическая комиссия

Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае отменили во всех городах кроме Новороссийска, сообщили в краевой администрации. Такое решение приняли региональные власти на заседании антитеррористической комиссии.

«Это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что во всех районах края пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам. На объектах будет дежурить полиция. Во дворах ветеранов запланированы концерты. 

В Новороссийске парад начнется в 10 часов утра на улице Советов перед зданием администрации города. Торжественным маршем пройдут военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты «Ушаковки», юнармейцы, кадеты казачьих корпусов. Всего торжественным маршем пройдут 1 тыс. 871 человек и проедет 28 единиц техники.

Ранее Юга.ру писали, что по всей России отменили шествие «Бессмертного полка». Отказ от акции аргументировали заботой о безопасности граждан. В этом году россиянам предложили разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменять свой аватар в социальных сетях.

Великая Отечественная война Новороссийск Парады Праздники

Новости

В Краснодаре концерт группы «Алиса» перенесли на октябрь. Это подтвердили в «Кроп Аrena»
Спирит, гремлины и мизантроп. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 20 апреля
На месте вырубленных на Западном обходе Краснодара деревьев мэрия обещает высадить новые
В Краснодаре 16-летний водитель на Mercedes устроил ДТП с девятью автомобилями
В Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске
В Краснодарском крае 12 машин конфисковали в пользу государства. Водители повторно садились за руль пьяными

Лента новостей

Спирит, гремлины и мизантроп
Сегодня, 11:40
Спирит, гремлины и мизантроп
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 20 апреля
В Краснодарском крае 12 машин конфисковали в пользу государства
Сегодня, 07:52
В Краснодарском крае 12 машин конфисковали в пользу государства
Водители повторно садились за руль пьяными
Стадион «Динамо» в Краснодаре обещают сдать в эксплуатацию в июне 2023 года
Вчера, 17:18
Стадион «Динамо» в Краснодаре обещают сдать в эксплуатацию в июне 2023 года
Его ремонтируют больше 10 лет

Реклама на сайте