В порту Новороссийска обнаружили крупное нефтяное пятно

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Площадь загрязнения составляет около 40 тыс. кв. метров

В Росприроднадзоре сообщили о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Радужное пятно обнаружили вблизи причалов ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» морского порта Новороссийск. 

В пресс-службе ведомства сказали, что площадь пятна составляет 40 тыс. кв. метров. Специалисты отобрали пробы на анализ. 

Ведомство совместно с прокуратурой провели проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. По её результатам и анализу проб рассчитают ущерб, нанесенный морю.

Как писали Юга.ру, в феврале в порту Новороссийска затонул сухогруз Seamark. На месте крушения обнаружили разрозненные нефтяные пятна.

Новороссийск Разлив нефти Черное море Экология

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