В порту Новороссийска обнаружили крупное нефтяное пятно
Площадь загрязнения составляет около 40 тыс. кв. метров
В Росприроднадзоре сообщили о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Радужное пятно обнаружили вблизи причалов ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» морского порта Новороссийск.
В пресс-службе ведомства сказали, что площадь пятна составляет 40 тыс. кв. метров. Специалисты отобрали пробы на анализ.
Ведомство совместно с прокуратурой провели проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. По её результатам и анализу проб рассчитают ущерб, нанесенный морю.
Как писали Юга.ру, в феврале в порту Новороссийска затонул сухогруз Seamark. На месте крушения обнаружили разрозненные нефтяные пятна.
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