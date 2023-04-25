В порту Новороссийска обнаружили крупное нефтяное пятно

В Росприроднадзоре сообщили о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Радужное пятно обнаружили вблизи причалов ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» морского порта Новороссийск.

В пресс-службе ведомства сказали, что площадь пятна составляет 40 тыс. кв. метров. Специалисты отобрали пробы на анализ.

Ведомство совместно с прокуратурой провели проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. По её результатам и анализу проб рассчитают ущерб, нанесенный морю.

Как писали Юга.ру, в феврале в порту Новороссийска затонул сухогруз Seamark. На месте крушения обнаружили разрозненные нефтяные пятна.